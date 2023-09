Ministros do G7 pedem à China que pressione Rússia a interromper agressão na Ucrânia

TÓQUIO (Reuters) - O Grupo dos Sete (G7) pediu à China nesta terça-feira que pressione a Rússia a interromper sua agressão na Ucrânia, depois que os ministros das Relações Exteriores do bloco se reuniram à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas e divulgaram uma declaração conjunta.

A nota, divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão, presidente do G7, disse que os membros esperam que a China pressione pela retirada imediata, completa e incondicional das tropas russas da Ucrânia.

A declaração ocorre no momento em que o principal diplomata da China, Wang Yi, visita a Rússia para uma viagem de quatro dias, durante a qual espera-se que as duas nações prometam laços políticos mais profundos, com uma possível visita do presidente Vladimir Putin a Pequim no horizonte.