Na Assembleia Geral da ONU, Biden pede ao mundo que apoie a Ucrânia

Em seu discurso, Biden argumentou que a invasão da Ucrânia e a ocupação do território pela Rússia em fevereiro de 2022 é uma violação da Carta da ONU, cujo princípio principal é o respeito à soberania e à integridade territorial.

Os comentários do presidente dos EUA ecoaram os do secretário-geral da ONU, António Guterres, que no seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira disse que a invasão da Rússia "desencadeou um nexo de horror".

Uma fonte do governo dos EUA disse que Biden e autoridades dos EUA também se concentrariam nas reuniões da ONU sobre mobilização de recursos para infraestrutura e desenvolvimento sustentável e no combate às mudanças climáticas.

Maiorias sólidas de norte-americanos apoiam o fornecimento de armamentos à Ucrânia para se defender da Rússia e acreditam que essa ajuda demonstra à China e a outros rivais dos EUA a vontade de proteger os interesses e os aliados dos EUA, de acordo com uma pesquisa da Reuters/Ipsos em junho.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, deve visitar Biden na Casa Branca na quinta-feira e também se reunir com alguns líderes do Congresso.

Na quarta-feira, Biden se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e se juntará a ele em um evento com representantes do Brasil e dos Estados Unidos.