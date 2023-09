Na ONU, Biden pedirá ao mundo que continue apoiando a Ucrânia

Outra autoridade do governo afirmou que Biden e as autoridades dos EUA também se concentrariam na mobilização de recursos para infraestrutura e desenvolvimento sustentável e no combate às mudanças climáticas.

Maiorias sólidas de norte-americanos apoiam o fornecimento de armamentos à Ucrânia para se defender da Rússia e acreditam que essa ajuda demonstra à China e a outros rivais dos EUA a vontade de proteger os interesses e os aliados dos EUA, de acordo com uma pesquisa da Reuters/Ipsos em junho.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, deve visitar Biden na Casa Branca na quinta-feira e também se reunir com alguns líderes do Congresso.

Na quarta-feira, Biden se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e se juntará a ele em um evento com representantes do Brasil e dos Estados Unidos.

Também na quarta-feira, Biden terá sua primeira reunião cara a cara com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desde que Netanyahu reassumiu o poder em dezembro passado.

