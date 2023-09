Na ONU, Zelenskiy defende união contra Rússia e ação contra crise climática

"Precisamos estar unidos para conseguir isso -- e faremos isso."

Ele acusou a Rússia de manipular os mercados globais de alimentos para buscar o reconhecimento internacional da propriedade das terras que confiscou de Kiev.

Em um aceno ao Sul Global, cujo apoio Zelenskiy tem buscado em seu impasse com a Rússia, ele falou sobre o agravamento da crise climática e dos desastres naturais, mencionando o recente terremoto no Marrocos e as inundações na Líbia.

"Temos que parar com isso. Devemos agir unidos para derrotar o agressor e concentrar todas as nossas capacidades e energia na abordagem destes desafios", disse ele na Assembleia Geral.

Na terça-feira, autoridades ucranianas disseram que nove pessoas foram mortas em ataques russos, incluindo uma ofensiva de drone que incendiou armazéns industriais.

Zelenskiy também acusou a Rússia de sequestrar crianças ucranianas.