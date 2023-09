ONU alerta sobre mortes de crianças no Sudão com agravamento de crise sanitária

GENEBRA (Reuters) - Mais de 1.200 crianças morreram de suspeita de sarampo e desnutrição nos campos de refugiados do Sudão, enquanto milhares de outras, incluindo recém-nascidos, correm o risco de morrer antes do final do ano, informaram agências da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira.

Após quase seis meses de conflito entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), o setor de saúde do país está de mãos atadas devido aos ataques diretos das partes beligerantes, bem como à escassez de pessoal e medicamentos, afirmaram as agências.

O Dr. Allen Maina, chefe de saúde pública da agência de refugiados da ONU (Acnur), disse em uma reunião em Genebra que mais de 1.200 crianças com menos de cinco anos de idade morreram no estado do Nilo Branco desde maio. "Infelizmente, tememos que os números continuem aumentando", acrescentou.