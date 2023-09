ONU diz que ativista francês sofreu ameaças por cooperar com organização

GENEBRA (Reuters) - A ativista francesa de direitos humanos Assa Traoré, irmã de uma vítima de brutalidade policial, sofreu ameaças depois de cooperar com um comitê da Organização das Nações Unidas que trabalha com discriminação racial, de acordo com um relatório da ONU publicado nesta terça-feira.

O irmão de Traoré, Adama, morreu sob custódia policial em 2016, o que provocou protestos nas ruas e pedidos para pressionar o que grupos de direitos humanos dizem ser a questão da brutalidade e do racismo dentro da força policial francesa. O processo contra os policiais envolvidos foi arquivado no início deste mês.

O relatório do secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre intimidação e represálias contra aqueles que cooperam com a ONU disse que o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial levou as ameaças dirigidas contra Assa Traoré ao governo francês.