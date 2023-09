Países devem considerar reparações por escravidão apesar das complexas reivindicações legais, diz ONU

GENEBRA (Reuters) - As Nações Unidas disseram nesta terça-feira que os países poderão considerar reparações financeiras entre as medidas para compensar a escravidão de pessoas de descendência africana, embora as reivindicações legais sejam complicadas pelo tempo decorrido e pela dificuldade de identificar os perpetradores e as vítimas.

Um relatório do secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que nenhum país contabilizou de forma abrangente o passado e abordou o legado contemporâneo do desenraizamento violento de cerca de 25 milhões a 30 milhões de pessoas da África ao longo de mais de 400 anos.

"De acordo com a lei internacional de direitos humanos, a compensação por qualquer dano economicamente avaliável, conforme apropriado e proporcional à gravidade da violação e às circunstâncias de cada caso, também pode constituir uma forma de reparação", disse o relatório.