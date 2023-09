Parlamentares da UE questionarão novo chefe de clima sobre combustíveis fósseis, mostra documento

Alguns parlamentares disseram que Hoekstra precisará provar que está pronto para liderar a formulação de políticas climáticas, pois esse tópico não foi o foco de suas funções anteriores como ministro das Relações Exteriores e ministro das Finanças.

No entanto, não é incomum que os comissários da UE assumam uma nova pasta que nunca tiveram antes e trabalhem com o serviço civil da UE para se atualizarem.

De qualquer forma, Hoekstra precisa primeiro passar por uma audiência no Parlamento Europeu. Avaliações negativas por parte dos parlamentares fizeram com que alguns candidatos a comissários desistissem no passado.

Um documento visto pela Reuters mostrou as perguntas que os parlamentares fizeram a Hoekstra antes de sua audiência, revelando as questões sobre as quais planejam testá-lo.

"Você defenderá uma eliminação gradual dos combustíveis fósseis com um cronograma consistente com o Acordo de Paris?", perguntou o documento, em relação ao envolvimento esperado de Hoekstra na COP28 em novembro, onde os países considerarão um acordo global para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis.

Os parlamentares também perguntaram quais medidas Hoekstra tomará para eliminar gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis na UE.