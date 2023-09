Prisioneiros voltam para casa após acordo de troca entre EUA e Irã

Por Andrew Mills e Humeyra Pamuk e Parisa Hafezi

DOHA/NOVA YORK (Reuters) - Cinco norte-americanos libertados do Irã fizeram um retorno emocionado para casa nesta terça-feira, encerrando o "pesadelo" da prisão, um dia depois de terem sido trocados por cinco iranianos detidos nos Estados Unidos mais o descongelamento de 6 bilhões de dólares em fundos iranianos.

Ao descerem do avião, os norte-americanos que retornaram foram abraçados por familiares e amigos com sorrisos e emoção visível, como mostram as imagens de vídeo do aeroporto. Um dos que voltou para casa acenou brevemente com uma pequena bandeira nacional que lhe foi entregue.