Putin e Xi se reunirão em Pequim em outubro, diz Rússia

Patrushev foi citado pela agência russa de notícias Interfax como tendo dito que as discussões em Pequim serão "completas", em meio a uma reunião em Moscou com o principal diplomata da China, Wang Yi.

Putin participará do terceiro Fórum da Nova Rota da Seda após um convite de Xi durante uma visita de alto nível a Moscou em março.

Dias antes dessa visita, o TPI emitiu um mandado de prisão contra Putin por suspeita de deportação ilegal de centenas de crianças ou mais da Ucrânia.

Moscou nega as alegações e o Kremlin disse que o mandado é uma prova da hostilidade do Ocidente contra a Rússia, que abriu um processo contra o promotor do TPI e os juízes que emitiram o mandado.

A invasão da Ucrânia pela Rússia no início do ano passado desencadeou um dos conflitos europeus mais mortais desde a Segunda Guerra Mundial e o maior confronto entre Moscou e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962.

O comércio sino-russo disparou desde a invasão, e a Rússia tem vendido às potências asiáticas, inclusive à China, volumes maiores do petróleo que não pode mais vender ao Ocidente devido às sanções impostas por EUA e Europa.