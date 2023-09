Resultado de eleição presidencial da Nigéria é contestado na Suprema Corte

Por Camillus Eboh

ABUJA (Reuters) - Os dois principais líderes da oposição da Nigéria entraram nesta terça-feira com pedidos de recursos separados na Suprema Corte do país contestando uma decisão judicial que confirmou, no início deste mês, a vitória do presidente Bola Tinubu em uma disputada eleição em fevereiro.

Nenhuma contestação legal ao resultado de uma eleição presidencial foi bem-sucedida na Nigéria, que regressou à democracia em 1999, após três décadas de regime militar quase ininterrupto e com um histórico de fraude eleitoral.