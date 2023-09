Rivais republicanos de Trump precisam enfrentá-lo no próximo debate, diz moderadora

Trump, que lidera a disputa pela nomeação presidencial republicana com cerca de 40 pontos percentuais à frente de seu rival mais próximo nas pesquisas de opinião, não irá participar do segundo debate, assim como fez no primeiro, no Wisconsin, no mês passado.

Para Perino, co-moderadora do debate em 27 de setembro, nenhum dos rivais de Trump conseguiu alterar a dinâmica da disputa pela indicação naquele primeiro debate. Ela disse que isso precisa mudar no próximo embate retórico, que ocorrerá na Fundação e Instituto Presidencial Ronald Reagan, em Simi Valley, Califórnia.

"Se você apoia ou faz doações a um desses candidatos, quer ver um momento de ruptura", disse ela.

Como a votação na disputa pela nomeação começa em Iowa, em janeiro do ano que vem, os rivais republicanos de Trump estão ficando sem tempo para deter a marcha do ex-presidente para se tornar o porta-estandarte republicano, apesar de seus inúmeros problemas legais. Trump foi indiciado quatro vezes neste ano.

Até agora, seis candidatos se qualificaram para o debate: o governador da Flórida, Ron DeSantis, o ex-vice-presidente Mike Pence, a ex-embaixadora na ONU e ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, o senador Tim Scott, da Carolina do Sul, o investidor em biotecnologia Vivek Ramaswamy e o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie.

(Reportagem de Tim Reid em Los Angeles)