Sede da Polícia do Capitólio dos EUA foi desocupada devido a veículo suspeito

WASHINGTON (Reuters) - A sede da Polícia do Capitólio dos Estados Unidos foi desocupada e as ruas vizinhas foram fechadas por mais de duas horas nesta terça-feira após o relato de um veículo suspeito no quarteirão.

A Polícia do Capitólio ordenou que o edifício fosse desocupado pouco depois das 12h30 (horário local) e orientou os funcionários e outras pessoas a evitarem a área, perto dos edifícios de escritórios do Senado, do outro lado da rua do Capitólio.

A Polícia do Capitólio disse que um cão policial indicou interesse no veículo, que estava no mesmo quarteirão da sede.