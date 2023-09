SpaceX diz que acusação do governo dos EUA sobre preconceito com imigrantes é inconstitucional

Por Daniel Wiessner

(Reuters) - A SpaceX, de Elon Musk, processou o governo dos Estados Unidos alegando que o caso administrativo em que o Executivo acusa a empresa de se recusar a contratar refugiados e asilados viola a Constituição norte-americana.

Em ação movida em um tribunal federal no Texas na sexta-feira, a SpaceX disse que os juízes administrativos do Departamento de Justiça que ouvem casos envolvendo preconceito contra imigrantes na contratação não foram nomeados adequadamente, e que manter o caso fora do tribunal priva a empresa de seu direito constitucional a um julgamento com júri.