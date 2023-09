Tribunal Penal Internacional diz que foi hackeado

"Foram adotadas medidas imediatas para responder a este incidente de segurança cibernética e para mitigar seu impacto”, afirmou o TPI num breve comunicado.

O TPI é o tribunal permanente para crimes de guerra na cidade holandesa de Haia, criado em 2002 para julgar crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os promotores do tribunal atualmente conduzem 17 investigações sobre situações na Ucrânia, Uganda, Venezuela, Afeganistão e Filipinas, entre outros.

Em março, o tribunal ganhou as manchetes quando emitiu um mandado de detenção para o Presidente russo, Vladimir Putin, por suspeita de deportar ilegalmente crianças da Ucrânia. O Kremlin rejeita as acusações e a jurisdição do tribunal.

Documentos altamente sensíveis do TPI poderiam incluir qualquer coisa, desde provas criminais até nomes de testemunhas protegidas, embora a corte não tenha divulgado que parte dos seus sistemas foi afetada.

O TPI afirmou na declaração que continuava a "analisar e mitigar o impacto deste incidente" com a assistência do governo holandês. Informou que também estava tomando medidas para fortalecer sua segurança cibernética.

