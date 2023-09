Tribunal russo não aceita recurso de repórter dos EUA contra detenção em caso de espionagem

Ele não havia conseguido prosseguir dois recursos anteriores, em abril e junho, contra sua prisão preventiva.

"É inaceitável que Evan Gershkovich e Paul Whelan ainda definhem nas prisões russas sob acusações que não têm fundamento", disse a embaixadora dos Estados Unidos Lynne Tracy a repórteres após a audiência desta terça-feira.

Whelan é um norte-americano que está cumprindo 16 anos em uma colônia penal russa por acusações de espionagem que ele também nega. Tracy visitou os dois homens na prisão na semana passada.

Um porta-voz disse que o tribunal havia considerado a mais recente reclamação dos advogados de Gershkovich na audiência fechada de terça-feira e decidiu enviá-la de volta a um tribunal distrital "para eliminar as circunstâncias que impedem a consideração do caso criminal no tribunal de apelação".

Perguntado sobre quais eram essas "circunstâncias", o porta-voz disse: "Não sabemos - provavelmente algum tipo de documento não foi apresentado para as partes analisarem."

Os advogados de Gershkovich saíram sem falar com os repórteres.