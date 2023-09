Azerbaijão interrompe ofensiva em Karabakh após acordo de cessar-fogo com separatistas armênios

Karabakh, uma área montanhosa na volátil região do Sul do Cáucaso, é internacionalmente reconhecida como território do Azerbaijão, mas parte dela tem sido administrada por autoridades separatistas armênias que chamam a região de sua pátria ancestral.

Com medo do que o futuro reserva, milhares de armênios concentraram-se no aeroporto de Stepanakert, capital de Karabakh, conhecida como Khankendi pelo Azerbaijão. Outros abrigaram-se com forças de manutenção da paz russas.

O Azerbaijão, que enviou tropas apoiadas por ataques de artilharia para Karabakh na terça-feira para controlar a região separatista, diz que planeia integrar os 120 mil armênios étnicos da região e que os seus direitos serão protegidos pela constituição.

Mas alguns armênios - dado que a região esteve no centro de duas guerras desde a queda soviética em 1991 - estão céticos e a vizinha Armênia acusou o Azerbaijão de tentar limpar etnicamente o território, algo que Baku nega.

"Eles estão basicamente nos dizendo que precisamos sair, não ficar aqui, ou aceitar que isso faz parte do Azerbaijão - esta é basicamente uma típica operação de limpeza étnica", disse à Reuters Ruben Vardanyan, ex-autoridade graduada da administração étnica armênia de Karabakh.

Ele afirmou que cerca de 100 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas nos combates. A Reuters não conseguiu verificar esse dado.