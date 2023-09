BC volta a cortar Selic em 0,50 ponto, a 12,75%, e prevê cortes equivalentes à frente

Nesta quarta, o BC ainda piorou suas projeções para o comportamento dos preços em relação à reunião de agosto. A autoridade monetária informou que, em seu cenário de referência, a estimativa para a inflação subiu de 4,9% para 5,0% em 2023, de 3,4% para 3,5% em 2024 e de 3,0% para 3,1% em 2025.

A meta de inflação de 2023 é de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos, medida pelo IPCA. Nos anos seguintes, o alvo é de 3%, também com a mesma margem.

O comunicado apontou que o BC viu maior resiliência da atividade econômica no Brasil do que o esperado anteriormente, ponderando que o Copom segue prevendo uma desaceleração da economia nos próximos trimestres.

Na reunião de agosto, a autarquia havia afirmado que uma intensificação nos cortes de juros era “pouco provável”, algo que exigiria reancoragem bem mais sólida das expectativas de inflação, abertura contundente do hiato do produto ou dinâmica substancialmente mais benigna do que a esperada nos preços de serviços. O comunicado desta quarta não detalhou esses fatores.

Em falas públicas após a decisão do mês passado, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, vinha afirmando que a barra estabelecida pela autarquia para fazer algo diferente de cortes de 0,50 ponto percentual na taxa Selic à frente era alta. Ele também tem destacado a importância da ancoragem das expectativas para os resultados das contas públicas como elemento relevante para o comportamento da inflação.

Dados divulgados desde a última reunião do Copom mostram que a inflação subiu menos que o esperado em agosto, enquanto as expectativas para o comportamento dos preços no futuro não registraram grande variação, ficando acima do teto da meta para este ano e se aproximando do alvo nos anos seguintes, ainda sem alcançar o centro do objetivo.