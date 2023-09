Biden e Netanyahu discutirão Irã e normalização de relações com Arábia Saudita

Em vez de se reunirem na Casa Branca - local preferido de Netanyahu - os dois líderes acabaram marcando suas conversas nos bastidores da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

As autoridades norte-americanas esperam que a reforma judicial seja abordada, bem como os esforços para combater o programa nuclear do Irã e a possibilidade do que seria um grande desenvolvimento - a normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita.

Netanyahu esperava uma visita mais cedo aos EUA devido ao seu longo histórico de negociações com presidentes norte-americanos, mas Biden resistiu. Netanyahu não conseguiu uma reunião nos primeiros meses de Biden na Casa Branca em 2021 e foi então deposto. Ele voltou ao poder em dezembro passado.

Em vez disso, Biden deu as boas-vindas ao presidente israelense Isaac Herzog, um cargo amplamente cerimonial, na Casa Branca em julho para marcar o 75º aniversário da fundação de Israel.

Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita têm discutido um possível acordo no qual israelenses e sauditas normalizariam as relações diplomáticas e Washington e Riad concordariam com um pacto de defesa, mas as negociações ainda estão longe de terminar.

David Makovsky, um observador de longa data do Oriente Médio no Washington Institute for Near East Policy, afirmou em uma publicação no X, anteriormente conhecido como Twitter, que a reunião "ocorrerá 265 dias após a posse de Netanyahu, o maior intervalo desde 1964".