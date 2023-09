Biden e Netanyahu prometem trabalhar por normalização de relações entre Israel e Arábia Saudita

Em vez disso, Biden deu as boas-vindas ao presidente israelense Isaac Herzog, um cargo amplamente cerimonial, na Casa Branca em julho para marcar o 75º aniversário da fundação de Israel.

David Makovsky, um observador de longa data do Oriente Médio no Washington Institute for Near East Policy, afirmou em uma publicação no X, anteriormente conhecido como Twitter, que a reunião estava ocorrendo "265 dias após a posse de Netanyahu, o maior intervalo desde 1964".

"O enorme potencial do acordo saudita deixou Biden e Netanyahu com pouca escolha a não ser se encontrarem apesar das diferenças", disse ele.

(Reportagem adicional de Matt Spetalnick, Emily Rose e Susan Heavey)