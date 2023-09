Brasil confirma na ONU ampliação da meta de corte de emissão de gases do efeito estufa

O presidente tinha participação prevista no evento nesta manhã, mas acabou cancelando o comparecimento em meio a uma agenda cheia, que inclui bilaterais com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

Na cúpula, realizada para que países convidados apresentassem seus progressos em ações climáticas, o governo brasileiro também aproveitou para relatar medidas elaboradas em prol do clima e do meio ambiente ao longo do último ano, como a realização da Cúpula da Amazônia, em agosto, e a retomada da Bolsa Verde.

"Já estamos agindo para retornar as nossas ambições para a realidade... O Brasil quer ser um grande exportador de sustentabilidade", afirmou Marina.

Na terça-feira, fontes com conhecimento do assunto haviam antecipado à Reuters que o Brasil ampliaria suas metas de redução de emissões com provável anúncio durante o evento em Nova York, onde está ocorrendo o encontro anual da Assembleia Geral da ONU.

Em seu discurso também na terça na abertura da Assembleia Geral da ONU, Lula dedicou uma parte de sua fala à questão das mudanças climáticas. "São as populações vulneráveis do Sul Global as mais afetadas pelas perdas e danos causados pela mudança do clima", disse.

O presidente tem atuado em seu terceiro mandato na restauração da política ambiental brasileira, após o aumento do desmatamento da floresta amazônica durante o governo do antecessor Jair Bolsonaro.