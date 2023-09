Com TikTok, memes e comentários de Musk, disputa eleitoral na Argentina se torna viral

No TikTok, Instagram e YouTube, eles compartilham clipes de Milei explicando a inflação ou o peso, desenhos animados no estilo anime e vídeos virais de Milei, como um em que ele rasga notas adesivas com os nomes dos ministérios que planeja fechar, gritando com raiva "afuera".

"A mídia social é a nova forma de fazer política", disse Eugenia Rolon, uma influenciadora de 21 anos que se descreve como antifeminista e combatente de uma "batalha cultural" contra ideias progressistas. Ela tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e no TikTok.

Seguindo o exemplo do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e do brasileiro Jair Bolsonaro, Milei fez uma campanha de guerrilha online contra seus rivais integrantes do establishment político. Seu linguajar ácido e seus comícios teatrais são fáceis de editar em cortes de vídeo ou clipes virais.

O economista e ex-analista de TV, que usa cabelos desgrenhados e jaquetas de couro, atingiu um ponto nevrálgico entre os eleitores irritados com a inflação de três dígitos, o aumento da pobreza e a iminência de uma recessão. Isso o colocou à frente do ministro da Economia peronista, Sergio Massa, e da ex-ministra da Segurança conservadora, Patricia Bullrich, nas pesquisas de opinião e lhe deu um surpreendente primeiro lugar em uma votação primária em agosto.

Ele também conquistou fãs online no exterior, incluindo o polêmico analista de notícias norte-americano Tucker Carlson, Bolsonaro e o magnata das mídias sociais da Tesla, Elon Musk.

"Se você observar as métricas de interações como menções, visualizações e engajamento, Milei está sempre definindo a agenda", disse Diego Corbalán, especialista em dados que colabora com a empresa de análise de mídia social SciData Argentina.