Cúpula climática da ONU pede que países detalhem progresso em ações

O objetivo da cúpula não é "envergonhar" os países que estão atrasados em suas ações, mas sim mostrar aqueles que estão avançando, disse o assessor climático de Guterres, Selwin Hart, em entrevista à Reuters nesta semana.

Somente os países que planejam atualizar suas metas de corte de emissões para atingir emissões líquidas zero, incluindo alguns que se comprometem a eliminar gradualmente o uso de combustíveis fósseis sem depender de compensações de carbono, foram convidados a falar.

Na terça-feira, duas fontes governamentais disseram à Reuters que o Brasil deve anunciar uma revisão das suas metas climáticas no evento.

O país instituirá um limite anual de 1,32 gigatonelada de emissões de gases do efeito estufa até 2025, equivalente a uma redução de 50% em relação a 2005, disse uma autoridade, que pediu anonimato porque não está autorizada a falar com a imprensa antes do anúncio.

O Brasil ainda pretende limitar as emissões a 1,20 gigatonelada até 2030, uma redução de 53% em relação a 2005, disse a fonte. As novas metas seriam mais ambiciosas do que as dos Estados Unidos, que se comprometeram a reduzir as emissões em entre 50% e 52% até 2030, também em comparação com 2005.