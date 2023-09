Gangues haitianas pedem derrubada armada de premiê em meio à escalada do caos

Ele acrescentou que "manifestações em todos os bairros da classe trabalhadora" serão realizadas diariamente contra o governo de Henry, que, segundo ele, não tem legitimidade.

As gangues haitianas, que frequentemente envolvem a polícia em tiroteios e lucram com atividades como extorsão e tráfico de drogas, têm ganhado força desde o assassinato do presidente Jovenel Moise em 2021.

O assassinato criou um vácuo de poder, com o primeiro-ministro Ariel Henry governando interinamente desde então. Henry se comprometeu a realizar eleições assim que a segurança for restabelecida e tem pedido ajuda internacional para combater as gangues.

"A comunidade internacional não pode continuar a fazer isso no Haiti", disse Cherizier. "Se a comunidade internacional não tem nada a ver com a morte (de Moise), ela não deve apoiar Ariel Henry."

A ameaça de Cherizier ocorre no momento em que o Quênia avalia a possibilidade de liderar uma força multinacional apoiada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para ajudar a polícia pouco armada do Haiti a combater as gangues.

Mais de 19.000 pessoas foram deslocadas da capital nas últimas semanas devido ao surto de violência armada, de acordo com estimativas da ONU.