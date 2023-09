Hunter Biden enfrentará acusações relacionadas a arma de fogo no tribunal em 3 de outubro

WASHINGTON (Reuters) - Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá comparecer em 3 de outubro a um tribunal federal em Wilmington, no Delaware, para enfrentar acusações relacionadas a armas de fogo, ordenou uma juíza nesta quarta-feira, no primeiro processo contra o filho de um presidente norte-americano em exercício.

Hunter Biden, de 53 anos, foi indiciado na semana passada por supostamente mentir em um formulário para aquisição de arma de fogo em 2018, e por ser usuário de drogas ilegais em posse de armas. Seu advogado disse que ele planeja se declarar inocente.

O filho do presidente dos EUA tentou evitar viajar a Delaware para comparecer pessoalmente à audiência, argumentando que isso representaria desafios logísticos, mas a juíza distrital Maryellen Noreika rejeitou seu pedido de comparecimento por vídeo.