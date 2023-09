Índia pede cautela a seus cidadãos no Canadá em meio à piora nas relações

"Em vista das crescentes atividades contra a Índia e dos crimes de ódio e violência criminosa no Canadá, todos os cidadãos indianos no país, e aqueles que estão pensando em viajar, devem ter o máximo de cautela", disse o Ministério das Relações Exteriores da Índia.

O governo do primeiro-ministro Narendra Modi rejeitou totalmente as suspeitas do Canadá de que agentes de Nova Délhi tivessem ligações com o assassinato.

"Dada a deterioração do ambiente de segurança no Canadá, os estudantes indianos, em particular, são aconselhados a exercer extrema cautela e permanecer vigilantes", acrescentou o ministério em um comunicado.

A Índia tem sido a maior nação entre estudantes internacionais no Canadá desde 2018.

Esse número aumentou 47% no ano passado, chegando a quase 320.000, o que representa cerca de 40% do total de estudantes estrangeiros, segundo o Canadian Bureau of International Education, que também ajuda as instituições a oferecer educação subsidiada a estudantes nacionais.

Na quarta-feira, uma empresa privada de entretenimento, a BookMyShow, anunciou o cancelamento de uma turnê na Índia do cantor canadense Shubhneet Singh.