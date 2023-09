Laços entre Rússia e Irã atingiram novo patamar, diz ministro da Defesa russo

Shoigu se reuniu com o principal funcionário de segurança iraniano, Ali Akbar Ahmadian, nesta quarta-feira, e eles conversaram sobre uma ampla gama de assuntos, especialmente os desdobramentos na região do Cáucaso, de acordo com a Nour News do Irã.

A agência de notícias iraniana Tasnim informou que o ministro da Defesa da Rússia também visitou a Força Aeroespacial Guarda Revolucionária Islâmica nesta quarta-feira, onde se encontrou com o chefe da corporação, Amirali Hajizadeh, e acompanhou uma demonstração dos drones, mísseis e sistemas de defesa aérea do Irã.

(Reportagem de Lidia Kelly)