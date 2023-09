Lula diz que Brasil e EUA querem criar novo marco na relação capital e trabalho

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quarta-feira, ao lado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, uma iniciativa conjunta pelo direito dos trabalhadores, defendendo a criação de um novo "marco" na relação entre capital e trabalho.

Lula disse, em declaração para lançar a iniciativa conjunta, que não há democracia sem sindicatos fortes.

Declaração conjunta, sobre a parceria pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras divulgada após o encontro com Biden, coloca como desafios a proteção de direitos trabalhistas; a promoção do trabalho digno; o combate à discriminação no ambiente de trabalho; a abordagem centrada no empregado na transição para energia limpa; e o uso da tecnologia em prol do trabalho decente.