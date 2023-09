Manifestantes armênios exigem saída de primeiro-ministro após rendição de Karabakh

Por Felix Light

YEREVAN (Reuters) - Milhares de manifestantes reuniram-se na capital armênia nesta quarta-feira para denunciar suposto fracasso do governo armênio em apoiar os armênios étnicos em Nagorno-Karabakh, após a região separatista ser forçada a uma rendição humilhante pelo Azerbaijão.

Os manifestantes, muitos deles jovens, reuniram-se na Praça da República, no coração de Yerevan. Muitos exigiram a saída do primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan, que comandava durante a derrota para o Azerbaijão na guerra de 2020, e agora no colapso final das autoridades armênias de Karabakh.