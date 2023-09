Na ONU, presidente chileno Boric condena perseguição de opositores na Nicarágua

(Reuters) - O presidente do Chile, Gabriel Boric, condenou nesta quarta-feira na ONU a perseguição de opositores pelo "regime ditatorial" do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, com quem o líder sul-americano já teve algumas divergências diplomáticas.

Em discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, o chileno de esquerda disse que o governo de Ortega e de sua esposa Rosario Murillo também impede seus adversários de participarem das eleições, os destitui de sua nacionalidade, invade suas casas e "os priva de direitos políticos".

“Sinto que é meu dever, como já assinalamos em outros fóruns internacionais, denunciar perante esta Assembleia e o mundo a perseguição que todos os que pensam diferentemente do governo do regime ditatorial do senhor Ortega e (Rosario) Murillo na Nicarágua estão vivenciando hoje", disse Boric.