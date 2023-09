Nações pobres têm "todo direito de se irritar" sobre clima, diz secretário-geral da ONU

"Muitas das nações mais pobres têm todo o direito de estar com raiva", disse ele. "Irritadas por serem as que mais sofrem com uma crise climática que não fizeram nada para criar. Irritadas com o fato de que o financiamento prometido não se concretizou."

"E irritadas porque seus custos de empréstimo estão altíssimos", acrescentou o secretário-geral da ONU. "Precisamos de uma transformação para reconstruir a confiança."

Fiamē Naomi Mataʻafa, primeiro-ministra de Samoa e presidente da Aliança de Pequenos Estados Insulares (Aosis, na sigla em inglês), observou que os habitantes de nações insulares do Pacífico, como Tuvalu e Kiribati, já estão sendo forçados a se mudar devido ao aumento do nível do mar.

"Em resumo, estou aqui para garantir que todas as pessoas de pequenos Estados insulares em desenvolvimento saibam que suas vozes estão sendo ouvidas no cenário mundial", disse ela.

"E não deixaremos de lutar por seu direito de permanecer nas terras em que estão enraizados os legados de seus ancestrais. As terras que temos toda a obrigação de proteger."

Ela elogiou as soluções que os países menores estão propondo, como um santuário marinho em Palau.