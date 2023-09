No Conselho de Segurança da ONU, Zelenskiy diz que apoiar Ucrânia é defender a Carta da ONU

"A Ucrânia exerce seu direito à autodefesa", disse Zelenskiy, que se reunirá ainda nesta quarta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Ajudar a Ucrânia com armas nesse exercício, impor sanções e exercer pressão abrangente sobre o agressor, bem como votar a favor de resoluções relevantes, significam ajudar a defender a Carta da ONU."

A Ucrânia e os países ocidentais conseguiram isolar a Rússia diplomaticamente na ONU, onde a Assembleia Geral, composta por 193 membros, votou várias vezes de forma esmagadora para condenar a invasão e exigir que Moscou retirasse suas tropas.

O argumento deles é simples: a Rússia violou a Carta da ONU de 1945.

Em uma tentativa de reforçar esse apoio, Zelenskiy também falou sobre uma questão importante para muitos membros da ONU, especialmente para os países em desenvolvimento do Sul Global - a reforma do órgão mundial, especialmente a expansão do Conselho de Segurança.

"Não devemos esperar que a agressão termine. Precisamos agir agora. Nossa aspiração pela paz deve impulsionar a reforma", disse Zelenskiy.

A aparição de Zelenskiy coincidiu com um momento crucial para a campanha militar da Ucrânia para expulsar as forças russas do país.