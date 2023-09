ONU registra tortura e mortes de detentos sob custódia do Taliban

"Esses casos documentados destacam a necessidade de ação urgente e acelerada por parte de todos", disse Roza Otunbayeva, representante especial do secretário-geral para o Afeganistão e chefe da Unama. "Há uma necessidade urgente de considerar um maior envolvimento com as autoridades de fato para acabar com essas práticas."

(Reportagem de Charlotte Greenfield)