Polônia convoca embaixador ucraniano por comentários de Zelenskiy

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse na Assembleia Geral das Nações Unidas que Kiev estava trabalhando para preservar as rotas terrestres para as exportações de grãos, mas acrescentou que o "teatro político" em torno das importações de grãos estava apenas ajudando Moscou, que invadiu a Ucrânia no ano passado.

"(O vice-ministro das Relações Exteriores, Pawel Jablonski) transmitiu o forte protesto do lado polonês contra as declarações feitas pelo presidente V. Zelenskiy na Assembleia Geral da ONU ontem, alegando que alguns países da UE fingiam solidariedade enquanto apoiavam indiretamente a Rússia", disse o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

De acordo com a pasta, Jablonski também disse ao embaixador Vasyl Zvarych que "pressionar a Polônia em fóruns multilaterais ou enviar reclamações a tribunais internacionais não são métodos apropriados para resolver disputas entre nossos países".

Polônia, Eslováquia e Hungria anunciaram restrições às importações de grãos da Ucrânia na sexta-feira, depois que a Comissão Europeia decidiu não estender uma proibição de vendas para os cinco vizinhos da Ucrânia na UE, que também incluem Romênia e Bulgária.

A proibição foi introduzida para proteger os agricultores desses países de uma onda de importações de grãos e alimentos da Ucrânia, depois que a invasão da Rússia bloqueou em grande parte as rotas preferidas da Ucrânia através dos portos do Mar Negro.

A Romênia trabalhará com a Ucrânia nos próximos 30 dias em um plano de controle de exportação de grãos que ajudará a proteger os agricultores romenos, disse o ministro da Agricultura da Romênia, Florin Barbu, na quarta-feira.