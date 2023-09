Primeiro-ministro britânico adia metas climáticas do Reino Unido

Por Kate Holton e William James

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, diluiu os compromissos do Reino Unido para combater as mudanças climáticas nesta quarta-feira, adiando as metas de troca de carros e aquecimento doméstico para manter o apoio popular no processo de mudança para reduzir as emissões líquidas a zero.

Sunak disse que o seu governo continua comprometido com a meta juridicamente vinculativa de atingir emissões líquidas zero até 2050, mas disse que o governo pode se dar ao luxo de desacelerar seu progresso porque já está "muito à frente de todos os outros países do mundo".