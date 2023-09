Processo judicial sobre incêndio no Havaí culpa donos de terras por crescimento desordenado de mato

Os cientistas afirmaram que a vegetação invasora provavelmente foio principal fator de propagação dos incêndios, mais do que as temperaturas mais quentes ou os ventos de furacão.

Quando as chamas provocadas pela queda de linhas elétricas devido ao vento atingiram as propriedades dos réus, o mato deu origem a uma conflagração que engolfou casas, empresas e rotas de fuga, afirma o processo. Pelo menos 97 pessoas morreram no incêndio de 8 de agosto.

Wells processou os governos do Havaí e do Condado de Maui, juntamente com o maior proprietário de terras privadas do Havaí, a Kamehameha Schools, anteriormente conhecida como Bishop Estate, no tribunal estadual de Wailuku.

David Minkin, advogado do condado de Maui, disse à Reuters que apenas uma pequena parte, se houver, de suas terras estavam envolvidas no incêndio. Um porta-voz da Kamehameha Schools não quis comentar. As autoridades do gabinete do procurador-geral do Havaí, que representa o estado, não responderam a um pedido de comentário.

O caso Wells parece ser o primeiro a argumentar que a manutenção de grandes volumes de vegetação seca em uma área propensa a incêndios é uma "atividade inerentemente perigosa", semelhante ao armazenamento de explosivos.

Wells está buscando indenizações não especificadas, incluindo indenizações punitivas, relacionadas a custos de funeral, bem como dor e sofrimento. Na terça-feira, seus advogados entraram com um processo semelhante em nome dos filhos do parceiro de Rans, que também morreu no incêndio.