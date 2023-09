Procurador-geral dos EUA defenderá atuação em audiência na Câmara

"Nosso trabalho não é receber ordens do presidente, do Congresso ou de qualquer outra pessoa sobre quem ou o que investigar criminalmente", Garland planeja dizer em uma audiência do Comitê Judiciário da Câmara que começará às 11h (horário de Brasília).

"Não sou o advogado do presidente e também acrescentou que não sou o promotor do Congresso. O Departamento de Justiça trabalha para o povo norte-americano."

Esse será o primeiro depoimento de Garland perante o Congresso desde dois acontecimentos históricos: as primeiras acusações criminais do departamento contra um ex-presidente dos EUA, Trump, e contra o filho de um presidente no poder.

A audiência também acontece uma semana depois que a Câmara lançou um inquérito de impeachment contra Biden, relacionado aos negócios de seu filho Hunter no exterior. A Casa Branca tem descartado a investigação como politicamente motivada e sem fundamento.

O conselheiro especial Jack Smith, nomeado por Garland no ano passado, é responsável por dois dos indiciamentos contra Trump, sendo um por seu suposto manuseio incorreto de documentos confidenciais ao deixar o cargo e outro por seus esforços em anular os resultados da eleição presidencial de 2020.

Trump tem repetidamente atacado verbalmente Smith, possíveis testemunhas e a juíza do caso de subversão eleitoral, dizendo que os processos que ele enfrenta têm motivação política.