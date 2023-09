Promotor sueco espera conclusão de inquérito sobre Nord Stream até final do ano

"Esperamos concluir a investigação em breve, mas ainda há muito a ser feito e nada acontecerá nas próximas quatro semanas", disse Mats Ljungqvist em uma entrevista.

"Por conclusão, quero dizer que encerraremos a investigação ou tomaremos a decisão de apresentar acusações contra alguém", disse ele, acrescentando que a ambição era chegar a uma decisão antes do final do ano.

Ljungqvist disse que estava trabalhando com as autoridades alemãs, mas se recusou a fornecer mais comentários, citando as regras de confidencialidade da investigação sueca.

O promotor disse à Reuters em abril que o envolvimento de um ator estatal na explosão era o "cenário principal absoluto", embora a confirmação da identidade dos criminosos pudesse ser difícil.

Existem inúmeras teorias sobre quem explodiu os oleodutos e como as explosões ocorreram.

A Alemanha disse que seus investigadores invadiram um navio em janeiro que pode ter sido usado para transportar os explosivos usados para explodir os oleodutos. A mídia alemã informou que o barco teria sido usado por um pequeno grupo ucraniano ou pró-ucraniano.