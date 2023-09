Rápido incremento militar do Japão preocupa moradores de Okinawa, diz governador

Tamaki, filho de um fuzileiro naval dos EUA e de uma mãe japonesa, falou de Genebra por meio de um link de vídeo.

Ele estava visitando a cidade suíça para falar ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em uma tentativa de obter apoio internacional para sua oposição a um plano japonês de transferir unidades militares dos EUA da estação aérea de Futenma, no sul densamente povoado de Okinawa, para uma base em Henoko, no norte.

Muitos dos que vivem nas proximidades se opõem à expansão, que inclui a construção de uma pista de pouso sobre um recife de coral. Tamaki quer que o governo transfira as tropas dos EUA para outro lugar no Japão.

"Muitas pessoas no Japão dizem que não há nada de errado com o aumento das Forças Armadas em Okinawa, mas a segurança do Japão é uma questão para todo o Japão e é uma questão sobre a qual todos deveriam pensar", acrescentou Tamaki.