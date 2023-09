Rei Charles visita França em viagem que mistura diplomacia e glamour

Por Elizabeth Pineau e Louise Dalmasso

PARIS (Reuters) - O rei britânico Charles chegou à França nesta quarta-feira para uma visita de Estado de três dias, durante a qual ele e o presidente francês, Emmanuel Macron, esperam aproveitar o simbolismo e os laços pessoais para virar a página de anos de relações difíceis entre os dois países.

O rei e sua esposa, a rainha Camilla, iniciarão sua visita com uma cerimônia no Arco do Triunfo, com as equipes de exibição de acrobacias aéreas das Forças Aéreas de ambos os países realizando um sobrevoo.