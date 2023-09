Reino Unido sinaliza atrasos em política verde para não "levar povo à falência"

Algumas montadoras, que estão investindo na adaptação de suas fábricas para o lançamento de novos veículos elétricos, reagiram com raiva à notícia, enquanto alguns parlamentares do Partido Conservador de Sunak a receberam como uma decisão sensata.

A presidente da Ford no Reino Unido, Lisa Brankin, foi contundente: "Nossa empresa precisa de três coisas do governo do Reino Unido: ambição, compromisso e consistência. Uma flexibilização de 2030 prejudicará todas as três"

A adoção de veículos elétricos vem crescendo de forma constante, com mais de 1,1 milhão de carros elétricos nas estradas britânicas em abril --um aumento de mais da metade em relação ao ano anterior, representando cerca de um em cada 32 carros.

O Reino Unido foi a primeira grande economia a criar uma meta legalmente vinculante de zero emissões líquidas para 2050, e as emissões caíram quase 50% desde 1990, com o fechamento das usinas de carvão e o crescimento da energia eólica offshore.

APOSTA POLÍTICA

Com a expectativa de uma eleição nacional no próximo ano, Sunak parece estar apostando que a redução de algumas políticas verdes conquistará os eleitores indecisos, embora analistas e defensores do meio ambiente argumentem que um melhor isolamento e novas fontes de energia seriam mais baratos para as famílias no longo prazo.