Separatistas armênios em Karabakh se rendem e concordam com cessar-fogo após ofensiva do Azerbaijão

Por Felix Light

YEREVAN (Reuters) - As forças separatistas armênias na região de Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão, se renderam e concordaram com um cessar-fogo na quarta-feira, 24 horas depois que Baku iniciou uma ofensiva para restaurar o controle total de seu território.

Sob o acordo, confirmado por ambos os lados e em vigor a partir das 13h (6h de Brasília) desta quarta-feira, as forças separatistas vão se dispersar e se desarmar, e as conversações sobre o futuro da região e dos armênios étnicos que vivem lá começarão na quinta-feira.