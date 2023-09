Soldados ucranianos esperam por armas ocidentais para acelerar contraofensiva

PERTO DE BAKHMUT, Ucrânia (Reuters) - Apesar dos recentes ganhos no campo de batalha, os soldados da Ucrânia que lutam na frente oriental do conflito no país dizem que precisam de mais armas ocidentais para acelerar sua contraofensiva contra as forças russas.

Kiev afirma que, nos últimos combates, recapturou dois vilarejos ao sul de Bakhmut, o que ajudará suas forças a avançar sobre a cidade oriental destruída, ocupada pelas forças russas desde maio.

Mas as tropas que permanecem em um bunker perto de Bakhmut nesta semana disseram que ainda dependem muito dos lançadores múltiplos de foguetes da era soviética Grad e sonham em receber os lançadores de foguetes Himars, que são mais sofisticados e fabricados nos Estados Unidos.