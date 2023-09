Trump diz que enviará tropas para fronteira entre EUA e México caso seja eleito novamente

(Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que, se for eleito novamente, vai transferir recursos de agências federais de segurança e enviar milhares de soldados baseados no exterior para a fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Falando a seus apoiadores em Iowa, onde acontecerá em janeiro a primeira disputa pela nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de novembro de 2024, Trump também prometeu expandir a proibição de viagens que barrava a entrada de pessoas de vários países com populações majoritariamente muçulmanas durante seu governo, entre 2017 e 2021.

Classificando o recorde de travessias ilegais na fronteira entre os EUA e o México sob o governo do presidente Joe Biden de "invasão", Trump procurou atribuir a culpa pelo problema à atual administração. Biden, do Partido Democrata, está concorrendo à reeleição e pode ter pela frente uma revanche eleitoral contra Trump, o favorito entre os republicanos.