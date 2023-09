Amal Clooney e líderes internacionais pedem responsabilização por guerra no Sudão

O evento teve como anfitriões Estados Unidos, Canadá, Gâmbia, Noruega e Reino Unido, e teve o objetivo de alertar sobre o conflito no Sudão e garantir que justiça seja feita.

A guerra entre o Exército e as Forças Rápidas de Suporte (RSF, na sigla em inglês), um grupo paramilitar, começaram em meados de abril, quando surgiram disputas ligadas a um plano de transição política apoiado pela comunidade internacional, quatro anos depois de o líder Omar al-Bashir ter sido derrubado por um levante popular.

Ataques realizados pelas RSF e milícias aliadas e motivados por conflitos étnicos já mataram centenas de pessoas em Darfur Ocidental, informou neste mês a maior autoridade de direitos humanos da ONU.

No começo dos anos 2000, 300 mil pessoas foram mortas em Darfur quando as milícias "Janjaweed" — a partir da qual as RSF foram formadas — ajudaram o Exército a suprimir uma revolta de grupos não árabes. Líderes do Sudão são procurados pelo Tribunal Penal Internacional por genocídio e crimes contra a humanidade.

“Se não nos revoltarmos contra o que estamos vendo, onde está nossa humanidade?”, perguntou o procurador do tribunal, Karim Khan, durante o evento desta quinta-feira.

