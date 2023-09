ANÁLISE-Problemas econômicos da China reforçam apelos por reformas mais profundas

O banco central da China está limitado no que diz respeito ao grau de flexibilização da política monetária em meio a temores de que o aumento da diferença entre as taxas de juros e os Estados Unidos desencadeie a fuga de capitais e a queda do iuan, disse Yu.

"Precisamos aumentar o estímulo fiscal. Há espaço para o governo central aumentar os gastos, dada sua sólida posição fiscal", disse um consultor que falou sob condição de anonimato.

A dívida do governo central como parcela do produto interno bruto é de apenas 21%, muito inferior aos 76% dos governos locais, incluindo sua dívida oculta.

A China tem como meta um déficit orçamentário de 3,0% do PIB para 2023. Os governos locais estão correndo para emitir a cota de 2023 de 3,8 trilhões de iuanes (520,68 bilhões de dólares) em títulos especiais neste mês para financiar a infraestrutura.

O campo pró-reforma está defendendo reformas estruturais mais rápidas, incluindo a flexibilização do sistema de permissões de residência, ou "hukou", para estimular o consumo, removendo as barreiras de entrada no mercado para empresas privadas à custa de gigantes estatais.

Alguns estão pedindo a retomada de reformas de mercado paralisadas em meio a sinais de aumento dos controles estatais na economia.