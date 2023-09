Armênios de Nagorno-Karabakh buscam garantias antes de entregar armas ao Azerbaijão

Negociações ocorreram nesta quinta-feira, na cidade azerbaijana de Yevlakh, entre o Azerbaijão e representantes da República de Artsakh, como os armênios de Karabakh se autodenominam.

Autoridades de Artsakh disseram em um post no Telegram que nenhum acordo final havia sido alcançado.

Karabakh é reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas tem desfrutado de independência de fato desde que se separou em uma guerra na década de 1990, quando a União Soviética entrou em colapso.

A restauração do controle tem sido um sonho acalentado pelo presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, que lançou uma operação militar relâmpago na terça-feira que rapidamente rompeu as linhas armênias de Karabakh.

Em um discurso à nação na noite de quarta-feira, ele disse que o Azerbaijão havia triunfado com um "punho de ferro".

"Após a rendição da junta criminosa, essa fonte de tensão, esse antro de veneno, já foi relegado à história", declarou Aliyev, concentrando sua raiva na liderança de Karabakh.