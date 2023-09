Assad chega a China em busca de tirar Síria do isolamento diplomático

Ele deve participar da cerimônia de abertura dos Jogos Asiáticos, junto de mais de uma dúzia de autoridades estrangeiras, antes de liderar uma delegação para reuniões em várias cidades chinesas, incluindo uma cúpula com o presidente Xi Jinping.

Assad se reunirá com Xi na sexta-feira, um dia antes de participar da abertura dos jogos, disse um membro da delegação síria, a qual deve realizar outras reuniões em Pequim no domingo e na segunda-feira.

Ser visto ao lado do presidente da China em um encontro regional deve adicionar mais legitimidade à campanha da Síria para retornar ao cenário mundial, durante o qual ela se juntou à Iniciativa da Nova Rota da Seda em 2022 e foi readmitida em maio na Liga Árabe.

"Em seu terceiro mandato, Xi Jinping está tentando desafiar abertamente os Estados Unidos, então não acho que seja uma surpresa que ele esteja disposto a ir contra as normas internacionais e receber um líder como Assad", disse Alfred Wu, professor associado da Lee Kuan Yew School of Public Policy. "Isso marginalizará ainda mais a China no mundo, mas ele não se importa com isso."

Assad visitou a China pela última vez em 2004 para se encontrar com o então presidente Hu Jintao. Foi a primeira visita de um chefe de Estado sírio desde que os laços diplomáticos foram estabelecidos em 1956.

A China, assim como os principais aliados da Síria, a Rússia e o Irã, mantiveram esses laços mesmo quando outros países isolaram Assad por causa de sua brutal repressão às manifestações contra o governo que eclodiram em 2011.