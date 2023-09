Biden cria novo gabinete na Casa Branca para prevenção da violência com armas

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está criando um novo gabinete de prevenção à violência com armas para implementar as leis de segurança existentes e trabalhar com os Estados sobre o tema, disseram as autoridades nesta quinta-feira.

O novo gabinete será supervisionado pela vice-presidente Kamala Harris e administrado com a ajuda de importantes defensores da segurança das armas, disseram as autoridades aos repórteres em uma teleconferência.