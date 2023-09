Bispos chineses participarão de grande encontro no Vaticano após tensões

Por Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Dois bispos da China continental devem participar de uma importante encontro no Vaticano no próximo mês, disseram autoridades nesta quinta-feira, em um sinal positivo após as recentes tensões entre a Santa Sé e Pequim.

Os dois bispos foram escolhidos por seus colegas bispos na China, o que significa que provavelmente tiveram a aprovação do governo comunista, que exerce grande influência sobre a Igreja Católica chinesa.